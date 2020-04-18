«Ливерпуль» не обращался к «Лейпцигу» насчет Вернера

Президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф заявил, что ни «Ливерпуль», ни «Бавария» не обращались к его клубу насчет приобретения нападающего Тимо Вернера.

— Ни Юрген Клопп, ни Карл-Хайнц Румменигге не выходили на контакт со мной, — цитирует Минтцлаффа Kicker. — Мы рады, что смогли продлить его контракт до 2023 года. Он очень сильно провел первую половину этого сезона.

Мы также верим, что наш клуб является хорошим местом для дальнейшего развития Тимо Вернера как игрока сборной Германии.

На счету 24-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро.