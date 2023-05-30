«Ливерпуль» назначил Шмадтке спортивным директором

«Ливерпуль» объявил о назначении Йорга Шмадтке спортивным директором.

59-летний специалист приступит к работе 1 июня и сменит на посту спортивного директора Джулиана Уорда. Срок его контракта с «Ливерпулем» не разглашается.

Шмадтке покинул «Вольфсбург» в январе 2023 года. Он провел в немецком клубе четыре года.

«Ливерпуль» заняла пятое место в текущем сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа набрала 67 очков в 38 матчах.