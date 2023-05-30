Угарте предпочитает перейти в «Челси», а не в «ПСЖ»

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте хочет перейти в «Челси», сообщает португальское издание Record.

По данным источника, 22-летний игрок предпочитает перейти в «Челси», а не в «ПСЖ». Также «Челси» предложил «Спортингу» Давида Фофану в качестве части сделки.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино одобрил трансфер Угарте.

В текущем сезоне Угарте провел 47 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт рассчитан до лета 2026 года.