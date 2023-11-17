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Сегодня, 13:05

«Ливерпуль» нашел замену ван Дейку в «Спортинге»

Виктория Кравченко
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Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может перейти в «Ливерпуль», сообщает Todofichajes.

По данным источника, руководство команды рассматривает игрока в качестве замены нидерландцу Вирджилу ван Дейку. Трансферная стоимость 22-летнего португальца оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл 11 матчей.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
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2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
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 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
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12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
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 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
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 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
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