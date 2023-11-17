«Ливерпуль» нашел замену ван Дейку в «Спортинге»

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может перейти в «Ливерпуль», сообщает Todofichajes.

По данным источника, руководство команды рассматривает игрока в качестве замены нидерландцу Вирджилу ван Дейку. Трансферная стоимость 22-летнего португальца оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл 11 матчей.