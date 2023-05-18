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Сегодня, 06:26

«Ливерпуль» летом собирается продлить контракт с Трентом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» собирается продлить контракт с защитником Трентом Александр-Арнольдом, сообщает журналист Жак Тэлбот.

По данным источника, клуб планирует провести переговоры с 24-летним англичанином летом. Руководство мерсисайдцев довольно игрой защитника в конце сезона-2022/23 и рассчитывает сохранить футболиста, чей нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.

Трент Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 1 : 0
18.05 21:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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