«Ливерпуль» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии»
18:20
Защитник сборной Германии и менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Goal.com. «Красные» готовы предложить контракт 27-летнему футболисту.
Ранее об интересе к Гинтеру сообщалось со стороны «Тоттенхэма» и «Баварии».
Нынешний контракт Маттиаса с гладбахцами рассчитано до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне бундеслиги Гинтер сыграл пять матчей. В составе «Боруссии» защитник выступает с июля 2017 года.
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