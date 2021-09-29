«Ливерпуль» хочет подписать защитника менхенгладбахской «Боруссии»

Защитник сборной Германии и менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Goal.com. «Красные» готовы предложить контракт 27-летнему футболисту.

Ранее об интересе к Гинтеру сообщалось со стороны «Тоттенхэма» и «Баварии».

Нынешний контракт Маттиаса с гладбахцами рассчитано до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне бундеслиги Гинтер сыграл пять матчей. В составе «Боруссии» защитник выступает с июля 2017 года.