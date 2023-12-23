Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«Мы провели достойные 72 минуты, когда не использовали свои шансы. Мы должны были выйти вперед, а затем наступил момент, когда мы отключились.

На данный момент мы выглядим не лучшим образом. Но на прошлой неделе мы встретились с лучшими игроками этой лиги («Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в 17-м туре – прим.). Мы не забили им, но у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись, это всегда должно быть нашим стандартом. Мы должны переносить это из игры в игру.

В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, сыграли в финале Кубка Англии, были третьими в АПЛ. Сейчас мы проигрываем. На это есть причины – у нас много травм. Когда травмированные вернутся, все станет лучше. Мы должны сохранять спокойствие, держаться вместе и придерживаться плана», – приводит слова Тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» (28 очков) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В следующем туре манкунианцы на своем поле примут «Астон Виллу». Игра пройдет 26 декабря.