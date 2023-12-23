Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:28

Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«Мы провели достойные 72 минуты, когда не использовали свои шансы. Мы должны были выйти вперед, а затем наступил момент, когда мы отключились.

На данный момент мы выглядим не лучшим образом. Но на прошлой неделе мы встретились с лучшими игроками этой лиги («Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в 17-м туре – прим.). Мы не забили им, но у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись, это всегда должно быть нашим стандартом. Мы должны переносить это из игры в игру.

В 2023 году мы выиграли Кубок лиги, сыграли в финале Кубка Англии, были третьими в АПЛ. Сейчас мы проигрываем. На это есть причины – у нас много травм. Когда травмированные вернутся, все станет лучше. Мы должны сохранять спокойствие, держаться вместе и придерживаться плана», – приводит слова Тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» (28 очков) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В следующем туре манкунианцы на своем поле примут «Астон Виллу». Игра пройдет 26 декабря.

 

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
3
2
Читайте также
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета рассказал о настрое «Арсенала» на матч с «Ливерпулем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
20
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
 1 : 1
23.12 00:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
23.12 20:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
24.12 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости