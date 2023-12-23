«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Эвертон»
«Тоттенхэм» дома одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.
На 9-й минуте счет открыл форвард лондонцев Ришарлисон. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Сон Хын Мин. Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Андре Гомеш.
«Тоттенхэм» (36 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на четвертое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (34), но у «горожан» есть игра в запасе.
У «Эвертона» (16) прервалась серия из 4 побед подряд в АПЛ. Команда Шона Дайча занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
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|
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|В
|Н
|П
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|
1
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|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
3
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
12
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
13
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
14
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
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38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|0 : 2
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|1 : 0
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 1
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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