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Сегодня, 22:10

Александр-Арнолд: «У «Ливерпуля» был огромный шанс победить «Арсенал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался о матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Интенсивная игра. Очень, очень хороший футбол. Думаю, обе команды время от времени показывали отличный футбол. Проигрывать на своем поле в два мяча — это всегда плохо, но мы проявили характер, вернулись в игру, поздно сравняли счет и в конце у нас был огромный шанс одержать победу. Мы заработали очко, но мы знаем, что могли набрать три», — приводит слова Трента сайт «Ливерпуля».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 4
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 1 : 5
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 2 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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