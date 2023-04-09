Александр-Арнолд: «У «Ливерпуля» был огромный шанс победить «Арсенал»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд высказался о матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Интенсивная игра. Очень, очень хороший футбол. Думаю, обе команды время от времени показывали отличный футбол. Проигрывать на своем поле в два мяча — это всегда плохо, но мы проявили характер, вернулись в игру, поздно сравняли счет и в конце у нас был огромный шанс одержать победу. Мы заработали очко, но мы знаем, что могли набрать три», — приводит слова Трента сайт «Ливерпуля».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.