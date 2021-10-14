Лингард рассказал о поддержке Фернандеша в сложный период своей карьеры в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о поддержке со стороны одноклубника Бруну Фернандеша в сложный период своей карьеры.

«Когда у меня начались травмы, я не мог вернуться на прежний уровень. Психологически мне также было тяжело. Я не мог играть, что делало ситуацию еще хуже. А когда я наконец вышел на поле, это был уже не я. Матчи проходили одна за другой, а я был словно призрак, — написал Лингард в своей статье на The Players Tribune. Помню, как Бруну подошел ко мне перед игрой и сказал: «Сегодня я хочу увидеть того Джесси, которого знаю». Но я подумал: «Друг, я не могу. Это не я!» Я до смерти люблю футбол. Но временами думал, что больше не могу им заниматься».

По словам полузащитика, Фернандеш относился к нему с большой любовью.

«Бруну отправлял мне сообщения, когда я был в аренде. Получить поддержку от футболиста такого уровня — это потрясающе», — отметил он.