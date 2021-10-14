Силва рассказал о сильных качествах Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о сильных качествах своего одноклубника Кевина Де Брейне.

«Это зависит от того, где мы находимся на поле, но определенно, когда мяч у Кевина, нападающие знают, что последний пас и ассист придет. Мы пытаемся приблизиться к воротам, потому что знаем, насколько он хорош в завершающей фазе атаки, в последних пасах.

Когда он получает мяч за центральной линией, мы знаем, что он может отдать последний пас. Поэтому мы пытаемся помочь ему хорошим движением, и пас придет", — приводит слова Силвы Manchester Evening News.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и забил 2 гола.