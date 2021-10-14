Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Силва рассказал о сильных качествах Де Брейне

14:16
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о сильных качествах своего одноклубника Кевина Де Брейне.

«Это зависит от того, где мы находимся на поле, но определенно, когда мяч у Кевина, нападающие знают, что последний пас и ассист придет. Мы пытаемся приблизиться к воротам, потому что знаем, насколько он хорош в завершающей фазе атаки, в последних пасах.

Когда он получает мяч за центральной линией, мы знаем, что он может отдать последний пас. Поэтому мы пытаемся помочь ему хорошим движением, и пас придет", — приводит слова Силвы Manchester Evening News.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-bernardo-de-bruyne-21852024

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Появилась информация о европейском счете на €4 млн на имя депутата ГД
0