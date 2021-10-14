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Дрогба о «Золотом мяче»: «Все еще есть Месси и Роналду, но пора другим выходить на охоту»

Дрогба поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году
12:32
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в 2021 году.

«Борьба за «Золотой мяч» никогда не была настолько открытой. Впечатляет, когда видишь, сколько качественных игроков номинированны в этом году. Мы находимся в конце цикла. Всё еще есть Месси и Роналду, но пора другим футболистам выходить на охоту», — приводит слова Дрогба Calcio Mercato.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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