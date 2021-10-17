Линекер: «Салах превратился в Месси»
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
«Салах превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности — как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность», — написал Линекер в Twitter.
Вчера, 16 октября, Салах отметился голом в матче 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» с «Уотфордом» (5:0).
В текущем сезоне 29-летний египтянин провел 10 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю