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Линекер призвал соблюдать самоизоляцию

02:38
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Бывший нападающий сборной Англии, эксперт BBC Гари Линекер призвал жителей Великобритании оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Ранее у его сына проявились симптомы коронавируса.

«За последние 24 часа в стране произошло 953 смерти. Ужасные цифры — хуже, чем в Испании или Италии. Мы должны замедлить это», — написал Линекер в Twitter.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 10 на 11 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 690 497 человек. Умерших — 102 399, выздоровевших — 375 321.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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