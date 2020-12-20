Линделеф рассказал, что играет за «Манчестер Юнайтед» с травмой

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал, что выступает за команду, несмотря на травму.

«Я хочу помогать команде выигрывать трофеи, поэтому и играю в футбол. Если я нужен команде, то я постараюсь сделать все возможное, чтобы показать себя в лучшей форме, даже если я испытываю боль. У меня были проблемы со здоровьем и остаются до сих пор. Я каждый день пытаюсь решить их, но график очень плотный. Я стараюсь контролировать ситуацию, восстанавливаться и играть одновременно», — приводит Goal слова Линделефа.

В сезоне-2020/21 Линделеф провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», на счету 26-летнего шведа 1 результативная передача.