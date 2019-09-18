Линделеф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф продлил контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает официальный сайт «красных дьяволов». 25-летний швед признался, что рад этому событию.

— С первого дня я чувствую, будто «МЮ» — мой родной дом, — приводит слова Линделефа официальный сайт манкунианцев. — За два года я значительно вырос как игрок и человек, за что безмерно благодарен всем работникам клуба. Я очень хочу помочь команде выиграть титулы, тем самым отплатив фанатам за великолепную поддержку.

Линделеф перешел в «МЮ» в 2017 году и за это время провел за клуб 74 матча.