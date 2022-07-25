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Сегодня, 22:36

«Лидс» готов предложить контракт 39-летнему Бену Фостеру

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лидс» намерен укрепить вратарскую линию голкипером Беном Фостером. 39-летний футболист является свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Прошлый сезон он провел в «Уотфорде», но клуб не смог сохранить прописку в АПЛ.

Отмечается, что «Лидс» предлагает Фостеру контракт на один год.

В прошедшем сезоне голкипер провел в АПЛ 26 матчей, в которых пропустил 49 голов. При этом пять матчей он отстоял на ноль.

ФК Лидс
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