«Лидс» готов предложить контракт 39-летнему Бену Фостеру

«Лидс» намерен укрепить вратарскую линию голкипером Беном Фостером. 39-летний футболист является свободным агентом, сообщает Daily Mail.

Прошлый сезон он провел в «Уотфорде», но клуб не смог сохранить прописку в АПЛ.

Отмечается, что «Лидс» предлагает Фостеру контракт на один год.

В прошедшем сезоне голкипер провел в АПЛ 26 матчей, в которых пропустил 49 голов. При этом пять матчей он отстоял на ноль.