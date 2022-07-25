«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по Марсьялю

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по нападающему Антони Марсьялю, сообщает Daily Mirror.

Ранее, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на французского нападающего в новом сезоне.

Действующий контракт 26-летнего француза рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марсьяль с января играл на правах аренды за «Севилью». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах за испанскую команду.