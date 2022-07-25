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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по Марсьялю

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по нападающему Антони Марсьялю, сообщает Daily Mirror.

Ранее, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на французского нападающего в новом сезоне.

Действующий контракт 26-летнего француза рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марсьяль с января играл на правах аренды за «Севилью». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах за испанскую команду.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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