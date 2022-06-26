«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» не планирует продавать нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент клуб не ведет никаких переговоров по продаже 37-летнего португальца. Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет сохранить форварда и надеется, что футболист будет в составе команды в следующем сезоне.

Ранее появлялась информация о том, что новый владелец «Челси» Тодд Боэли встречался с агентом Роналду, Жорже Мендешем, чтобы обсудить возможную покупку нападающего.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.