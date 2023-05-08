Райс считает заслуженной победу «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед»

Лидер «Вест Хэма» Деклан Райс считает заслуженной победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Эта победа очень важна. Это облегчение, [ведь у нас] появился задел [от клубов из зоны вылета]. Ради такого результата ребята отдали на поле все, мы заслужили победу. Мы были мотивированы на большой матч», — приводит BT Sport слова Райса.

«Вест Хэм» набрал 37 очков и оторвался на 7 очков от зоны вылета. «Молотобойцы» занимают 15-е место.