Райс считает заслуженной победу «Вест Хэма» над «Манчестер Юнайтед»
Лидер «Вест Хэма» Деклан Райс считает заслуженной победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Эта победа очень важна. Это облегчение, [ведь у нас] появился задел [от клубов из зоны вылета]. Ради такого результата ребята отдали на поле все, мы заслужили победу. Мы были мотивированы на большой матч», — приводит BT Sport слова Райса.
«Вест Хэм» набрал 37 очков и оторвался на 7 очков от зоны вылета. «Молотобойцы» занимают 15-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|1 : 3
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|1 : 0
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 0
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 0
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|0 : 2
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|1 : 0
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|34
|1
|6
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