«Лестер» рассматривает О'Нила и Бенитеса на пост временного тренера

«Лестер» рассматривает Мартина О'Нила и Рафаэля Бенитеса на должность временного тренера, сообщает Independent.

По данным источника, руководство клуба предпочло бы сразу назначить постоянного тренера, Грэма Поттера, однако в данный момент это не представляется возможным, учитывая скорое завершение сезона и высокий риск вылететь из АПЛ. Поэтому «Лестер» склоняется к идее с приглашением опытного тренера на остаток сезона.

2 апреля «Лестер» объявил об уходе Брэндана Роджерса с поста главного тренера команды, доверив команду его ассистентам Майку Стоуэллу и Адаму Сэдлеру.

О'Нил уже тренировал «Лестер» в период с 1995 по 2000 год. Тогда он выводил команду в АПЛ и выиграл с ней два Кубка лиги.