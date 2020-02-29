«Лестер» проиграл аутсайдеру «Норвичу» и, вероятно, завтра лишится шансов на чемпионство

«Норвич» обыграл «Лестер» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 1:0. «Канарейки» остались на последнем месте в турнирной таблице. От спасительной 17-й строчки их отделяет 4 очка.

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 7 очков, а от «Ливерпуля» — на 29. В субботу «лисы» лишатся математических шансов на чемпионство, если «Ливерпуль» обыграет идущий предпоследним «Уотфорд».

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28-й тур

«Норвич» — «Лестер» — 1:0 (0:0)

Гол: Льюис, 70.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Дуда (Штиперманн, 87), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81), Буэндия.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Тилеманс, 73), Барнс, Чудхури (Ндиди, 67), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.

Предупреждения: Хэнли, 53. Прат, 62. Шмайхель, 87.

Судья: Поусон.

28 февраля. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».