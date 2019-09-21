Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

16:25

«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Победный гол забил Мэддисон Джеймс.

«Лестер» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет пятым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:1)

Голы: Кейн, 29 (0:1). Рикарду Перейра, 69 (1:1). Мэддисон, 85 (2:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 84), Ндиди, Барнс (Грэй, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 67).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко (Ваньяма, 67), Уинкс, Ндомбеле (Лукас Моура, 86), Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 79), Кейн.

Предупреждения: Сиссоко, 19. Ваньяма, 71. Грэй, 83.

Судья: Тирни (Англия).

21 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир