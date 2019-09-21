«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место
«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Победный гол забил Мэддисон Джеймс.
«Лестер» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет пятым.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:1)
Голы: Кейн, 29 (0:1). Рикарду Перейра, 69 (1:1). Мэддисон, 85 (2:1).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 84), Ндиди, Барнс (Грэй, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 67).
«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко (Ваньяма, 67), Уинкс, Ндомбеле (Лукас Моура, 86), Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 79), Кейн.
Предупреждения: Сиссоко, 19. Ваньяма, 71. Грэй, 83.
Судья: Тирни (Англия).
21 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/