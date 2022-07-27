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Сегодня, 08:15

«Лестер» хочет получить как минимум 70 миллионов фунтов за защитника Фофана

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» обозначил свои требования по предложениям, связанным с защитником Уэсли Фофана, сообщает журналист CBS Бен Якобс.

По данным источника, «лисы» готовы рассматривать возможность продажи 21-летнего француза за сумму не ниже 70 миллионов фунтов, при этом главный тренер команды Брендан Роджерс не хочет терять футболиста.

В данный момент «Лестер» не получал официальных предложений по игроку, сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Челси».

Фофана выступает за «Лестер» с октября 2020 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов фунтов.

Источник: https://twitter.com/JacobsBen/status/1552037376570146822
Футбол
ФК Лестер
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