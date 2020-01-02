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«Лестер» — фаворит в борьбе за Ругани

21:51
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Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани попал в сферу интересов «Лестера». Именно английский клубя является фаворитом в борьбе за 25-летнего итальянца. На него также претендуют «Милан» и «Арсенал», сообщает Sky Sport Italia.

Сам Ругани также готов уйти из «Ювентуса», чтобы получить больше игровой практики. Им еще летом интересовались клубы из Англии, но тогда сделка не была оформлена.

В текущем сезоне на счету Ругани 1 матч в рамках серии А.

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