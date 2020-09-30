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Лэмпард заявил, что Рюдигер не покинет «Челси»

08:57
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о том, что защитник Антонио Рюдигер покинет команду в ближайшее время.

— Нет, это не так, — приводит Evening Standard ответ Лэмпарда на вопрос о том, уходит ли Рюдигер. — По крайней мере, не сейчас.

В сезоне-2020/21 Рюдигер ни разу не выходил на поле, попав в заявку «Челси» лишь один раз. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему немцу со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Тоттенхэма».

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