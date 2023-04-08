Лэмпард: «Я определенно изменился, я перенес некоторые вещи, которые изменил в «Эвертоне»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о своих изменениях после работы в «Эвертоне».

«Я определенно изменился, я перенес некоторые вещи, которые изменил в «Эвертоне». Ты развиваешься — это, наверное, более подходящее слово. Я всегда был очень открыт для того, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. И я, конечно, не тот человек, который сидит и говорит, что у него есть ответы на все вопросы. Есть вещи, на которые я оглядываюсь назад, и мне кажется, что я, возможно, улучшился и всегда будут вещи, в которых ты захочешь стать лучше. Результаты всегда будут зависеть от того, как я работаю здесь и как я могу повлиять на игроков сейчас. Думаю, что стал лучше», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Свой первый матч под руководством Лэмпарда «Челси» сыграет сегодня, 8 апреля, против «Вулверхэмптона». Начало — 17.00 мск.