Рангник прокомментировал скандал с нападающим Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, повлияла ли на тренировочный процесс ситуация, происходящая вокруг игрока команды Мэйсона Гринвуда.

«У нас была хорошая, обычная тренировочная неделя. Мы провели пять занятий, считая сегодняшнее, — цитирует тренера Sky Sport. — Конечно, ситуация с Гринвудом стала темой для обсуждений в команде, но игроки — тоже люди, а Мэйсон был частью состава до зимней паузы».

30 января нападающего арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок, а также убрал из магазинов футболки с его именем.

В пятницу, 4 февраля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Мидлсбро» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.