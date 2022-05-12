Лэмпард признался, что надеялся на победу в матче «Эвертона» с «Уотфордом»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью в матче 35-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:0).

«Мы одержали заслуженные победы над сложными соперниками («Челси» и «Лестер»). Не хочу обидеть «Уотфорд», но мы, возможно, ожидали, что приедем сюда и снова победим, но Премьер-лига так не работает.

Для этой стадии сезона — это нормально. Мы играли три дня назад, игроки выложились по полной, и им нужно отдохнуть, прежде чем играть в воскресенье», — цитирует Лэмпарда BBC Sport.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 35 матчах АПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Брентфордом» (15 мая).