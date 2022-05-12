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Сегодня, 06:22

Главный тренер «Лестера» Роджерс отметил игру Варди в матче с «Норвичем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил игру нападающего Джейми Варди в перенесенном матче 21-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:0). В этой встрече футболист оформил дубль, еще один гол забил Джеймс Мэддисон.

«Варди был великолепен сегодня, его физические качества, его бег и прессинг. Второй гол был классическим. Мы очень хорошо сработали. Джейми делает то, что он умеет. Джеймс Мэддисон также забил хороший гол, он был великолепен в этот вечер», — цитирует Роджерса BBC Sport.

«Лестер» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 35 матчах.

Джейми Варди
ФК Лестер
ФК Норвич
Брендан Роджерс
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