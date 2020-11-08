Лэмпард назвал матч с «Шеффилдом» лучшим в сезоне
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал матч 8-го тура чемпионата Англии с «Шеффилдом» лучшим в сезоне. Также он добавил, что «синие» в отличной форме.
— С точки зрения цельности игры это был наш лучший матч сезона на данный момент, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Нам противостоял очень сильный соперник, который умеет использовать отдельные игровые эпизоды, что мы и увидели сегодня на первых минутах. Мы не справились с давлением гостей и, безусловно, были разочарованы пропущенным голом. Однако важно то, как мы отреагировали на это, и в этом аспекте мы продемонстрировали великолепный футбол.
Мы находимся в отличной форме, однако планка, которую задали в последние несколько лет «Ман Сити» и «Ливерпуль», говорит о том, что нам необходимо быть на этом уровне в каждом матче. Мы по-прежнему отстаем от лидеров в игровом плане, и нам необходимо сократить этот разрыв. Я не склонен впадать в эйфорию, но сегодня на поле были признаки того, что нам это удается.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/11/07/lampard-on-our--best-performance-this-season---the-edge-ziyech-g