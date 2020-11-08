Лэмпард назвал матч с «Шеффилдом» лучшим в сезоне

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал матч 8-го тура чемпионата Англии с «Шеффилдом» лучшим в сезоне. Также он добавил, что «синие» в отличной форме.

— С точки зрения цельности игры это был наш лучший матч сезона на данный момент, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Нам противостоял очень сильный соперник, который умеет использовать отдельные игровые эпизоды, что мы и увидели сегодня на первых минутах. Мы не справились с давлением гостей и, безусловно, были разочарованы пропущенным голом. Однако важно то, как мы отреагировали на это, и в этом аспекте мы продемонстрировали великолепный футбол.

Мы находимся в отличной форме, однако планка, которую задали в последние несколько лет «Ман Сити» и «Ливерпуль», говорит о том, что нам необходимо быть на этом уровне в каждом матче. Мы по-прежнему отстаем от лидеров в игровом плане, и нам необходимо сократить этот разрыв. Я не склонен впадать в эйфорию, но сегодня на поле были признаки того, что нам это удается.