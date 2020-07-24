Ледли Кинг войдет в тренерский штаб «Тоттенхэма»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг ведет переговоры о вхождении в штаб главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, сообщает The Telegraph.

Ранее португалец сообщил, что один из его помощников в лице Рикарду Формозинью покидает клуб, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.

Моуринью также сказал, что собирается взять на место Формозинью молодого тренера, который имеет «историю и связь с клубом».

Такой фигурой должен стать Кинг, который после завершения своей карьеры в 2012 году исполняет роль представителя «Тоттенхэма». За 13 лет своей карьеры в лондонском клубе выиграл лишь Кубок Лиги.