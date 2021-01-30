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Кутроне близок к переходу в «Валенсию»

00:05
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Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне близок к переходу в «Валенсию». Стороны находястся на продвинутой стадии переговоров, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Осенью 2020 года Кутроне был арендован «Фиорентиной», однако «фиалки» досрочно разорвали соглашение и вернули игрока. В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей в серии А и 2 игры в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

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