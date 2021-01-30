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«Манчестер Юнайтед» отдал Лингарда в аренду в «Вест Хэм»

00:45
Джесси Лингард. Фото Reuters
Джесси Лингард. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» объявил на официальном сайте, что полузащитник Джесси Лингард перешел в «Вест Хэм». 28-летний игрок сборной Англии будет выступать в лондонском клубе на правах аренды до конца сезона.

Лингард принял участие в трех матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне (в Лиге чемпионов и АПЛ — ни одного) и не отличился результативными действиями.

По данным Sky Sports, суммарная стоимость аренды Лингарда в «Вест Хэм» составит 3 миллиона фунтов стерлингов, включающие перевод «Манчестеру» и зарплату игрока.

Лингард уже работал с главным тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом, когда тот руководил «МЮ».

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