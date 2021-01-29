Нападающий «Тоттенхэма» Кейн может избежать серьезной травмы
29 января 2021, 23:41
Травмы форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна могут оказаться не такими серьезными, как ожидалось, сообщает The Telegraph.
В матче против «Ливерпуля» (1:3) 27-летний футболист был заменен. Позже главный тренер «шпор» Жозе Моуринью сообщил, что у игрока травма голеностопа.
По данным источника, повреждения оказалось несерьезным. Англичанин пропустит несколько недель.
«Тоттенхэм» после 20-туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице.
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