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Нападающий «Тоттенхэма» Кейн может избежать серьезной травмы

29 января 2021, 23:41
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Травмы форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна могут оказаться не такими серьезными, как ожидалось, сообщает The Telegraph.

В матче против «Ливерпуля» (1:3) 27-летний футболист был заменен. Позже главный тренер «шпор» Жозе Моуринью сообщил, что у игрока травма голеностопа.

По данным источника, повреждения оказалось несерьезным. Англичанин пропустит несколько недель.

«Тоттенхэм» после 20-туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице.

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