Куанса — о выходе с «Ливерпулем» в финал Кубка лиги: «Это нечто особенное, невероятное»

Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (1:1) и выход в финал Кубка английской лиги.

«Это нечто особенное, невероятное. На самом деле, большего и желать нельзя. Нам пришлось попотеть сегодня вечером. Это мой первый сезон в основе, и я рад, что дошел до финала Кубка. Все дело в ритме, нужно продолжать играть. Я чувствовал себя немного скованным, так как в последнее время не играл. Тем не менее, выходить на поле вместе с Конором Брэдли для меня особенное чувство, потому что мы играем вместе уже 10 лет», — цитирует BBC Куанса.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.