Ван Дейк: «Горжусь молодыми защитниками «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (1:1) и выход в финал Кубка английской лиги.

«Фулхэм» играл дома с хорошей поддержкой. Мы должны были быть готовы к бою, мы очень хорошо начали игру и забили хороший гол. Мы нашли выход из ситуации, поэтому теперь отправляемся на «Уэмбли». Как сыграли молодые защитники? Я горжусь этими парнями. Для них это только начало пути. Выйти в финал с такой игрой — это очень хорошо", — цитирует BBC ван Дейка.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.