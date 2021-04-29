Кристенсен рассказал о желании продлить контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Пока мы с клубом не обсуждали продление контракта с «Челси», но я хотел бы остаться в клубе как можно дольше. Для меня это второй дом. Дания всегда будет домом для меня, но и в «Челси» мне очень хорошо», — приводит журналист The Athletic Саймон Джонсон слова Кристенсена.

Andreas Christensen wants to sign a new deal at #CFC: «There have not been any talks (on an extension) yet, but I'm in this for the long run and I always have been. I feel like this is my second home. Denmark will always be my home, but Chelsea will always be my place.» — Simon Johnson (@SJohnsonSport) April 28, 2021

Кристенсен перешел в «Челси» летом 2012 года. В сезоне-2020/21 25-летний датчанин провел 23 матча за «синих» и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.