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Кристенсен рассказал о желании продлить контракт с «Челси»

15:58
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Пока мы с клубом не обсуждали продление контракта с «Челси», но я хотел бы остаться в клубе как можно дольше. Для меня это второй дом. Дания всегда будет домом для меня, но и в «Челси» мне очень хорошо», — приводит журналист The Athletic Саймон Джонсон слова Кристенсена.

Кристенсен перешел в «Челси» летом 2012 года. В сезоне-2020/21 25-летний датчанин провел 23 матча за «синих» и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

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