Стала известна сумма, за которую «Челси» готов расстаться с Абрахамом

Стала известна сумма, за которую «Челси» готов продать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «синие» согласны продать 23-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов фунтов. 25 апреля сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Астон Виллы» и «Вест Хэма».