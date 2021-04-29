Стала известна сумма, за которую «Челси» готов расстаться с Абрахамом
16:32
Стала известна сумма, за которую «Челси» готов продать нападающего Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «синие» согласны продать 23-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 36 миллионов фунтов. 25 апреля сообщалось об интересе к игроку со стороны «Вулверхэмптона», «Астон Виллы» и «Вест Хэма».
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/28/chelsea-ready-offload-tammy-abraham-40m-club-plot-overhaul-forward/
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