«Кристал Пэлас» подписал контракт с защитником молодежной сборной Англии

«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом Натаном Фергюсоном. 19-летний центральный защитник является воспитанником «Вест Бромвича».

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Он получил травму колена в конце 2019 года и больше не появлялся на поле. Фергюсон имеет опыт выступлений за юниорскую и молодежную сборные Англии. На клубном уровне на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 79 матчах.