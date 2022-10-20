Тен Хаг не исключил, что де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не исключил ухода вратаря Давида де Хеа из команды.

«Мы еще не приняли решение насчет де Хеа. Но я могу сказать, что очень им доволен как вратарем. Первые две игры сезона он провел не на лучшем уровне, но после этого можно было увидеть, насколько Давид помогает нам защищаться, обеспечивает стабильность, и он нравится мне как человек. Я могу отлично с ним работать, но сперва давайте дождемся зимы и тогда уже поговорим о том, что делать», — приводит слова тен Хага ESPN.

31-летний испанец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2011 года и провел за команду 501 матч, пропустил 547 мячей и 171 раз оставил ворота нетронутыми. Transfermarkt оценивает голкипера в 15 миллионов евро.