Крауч сравнил «Эвертон» со сборной Андорры

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч уверен, что форварду «красных» Мохамеду Салаху не понравилось решение главного тренера Юргена Клоппа оставить его в запасе на матч чемпионата Англии против «Эвертона» (5:2). Экс-форвард сборной Англии сравнил уровень «ирисок» с Андоррой.

— Я помню, когда Англия играла с Андоррой, и я такой: «Выпустите меня на поле!» — цитирует FourFourTwo Крауча. — Думаю, он будет сидеть на иголках на скамейке запасных. Он хочет быть частью команды. Он хочет завоевать «Золотую бутсу», мы знаем его потенциал. Он прошел путь от вингера до эгоистичного форварда. Он не будет сидеть на скамейке и наслаждаться матчем. Он будет сидеть и думать, что мог бы забить 2 или 3 гола.