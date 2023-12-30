Игрок «Челси» Палмер: «Я адаптировался к новой жизни, новым партнерам по команде и городу»
Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свой дубль в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Лутона» (3:2).
«Надеюсь, это только начало. Я адаптировался к новой жизни, новым партнерам по команде и городу. Надеюсь, я смогу показать больше и на поле. Мой второй гол? Когда я обводил вратаря, я подумал, что другой игрок собирается набежать, подождал секунду и добил», — приводит слова Палмера ВВС.
«Челси» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «синие» сыграют против «Фулхэма».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|19
|12
|4
|3
|36-18
|40
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|39-28
|36
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
14
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
15
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|2 : 3
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|3 : 2
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|3 : 1
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|3 : 0
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
Новости