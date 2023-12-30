Игрок «Челси» Палмер: «Я адаптировался к новой жизни, новым партнерам по команде и городу»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свой дубль в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Лутона» (3:2).

«Надеюсь, это только начало. Я адаптировался к новой жизни, новым партнерам по команде и городу. Надеюсь, я смогу показать больше и на поле. Мой второй гол? Когда я обводил вратаря, я подумал, что другой игрок собирается набежать, подождал секунду и добил», — приводит слова Палмера ВВС.

«Челси» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «синие» сыграют против «Фулхэма».