Корнеев: «Предлагал «Челси» Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса — за 6. Сейчас они оцениваются в 100 миллионов»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся трансферах.

- Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

— Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение — Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду — если бы были лет на десять моложе.

Когда работал в «Монако», мы купили Чуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось. Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро. Можно и других игроков в этот список включить. Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются.