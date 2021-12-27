Конте заявил, что ему не нравятся сравнения «Тоттенхэма» с «Челси»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу сравнений с «Челси», который под его руководством выиграл АПЛ в сезоне-2016/17.
«Мне не нравится проводить такие параллели, потому что ситуация слишком разная, — приводит слова Конте Evening Standard. — Я возглавил «Челси» с начала сезона, а когда ты приступаешь к работе с начала сезона, то имеешь возможность поработать со своими игроками и принять решения, касающиеся их. Это не одно и то же. Конечно, «Тоттенхэму» нужно продолжать прибавлять, использовать ту уверенность, которая есть, чтобы становиться сильнее. Мы хорошо понимаем, что нас ждет много работы».
После 16 матчей АПЛ нынешнего сезона «Тоттенхэм» набрал 29 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/antonio-conte-tottenham-chelsea-fc-b973901.html
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