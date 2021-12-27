Конте заявил, что ему не нравятся сравнения «Тоттенхэма» с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу сравнений с «Челси», который под его руководством выиграл АПЛ в сезоне-2016/17.

«Мне не нравится проводить такие параллели, потому что ситуация слишком разная, — приводит слова Конте Evening Standard. — Я возглавил «Челси» с начала сезона, а когда ты приступаешь к работе с начала сезона, то имеешь возможность поработать со своими игроками и принять решения, касающиеся их. Это не одно и то же. Конечно, «Тоттенхэму» нужно продолжать прибавлять, использовать ту уверенность, которая есть, чтобы становиться сильнее. Мы хорошо понимаем, что нас ждет много работы».