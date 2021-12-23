«Челси» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в 1/4 финала Кубка английской лиги
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«Челси» обыграл «Брентфорд» (1:0), «Тоттенхэм» оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги.
Первый гол синих забил в свои ворота Понтус Янссон. Второй мяч лондонцев с пенальти забил Жоржиньо.
Победу «шпорам» принес Стивен Бергвейн и Лукас да Силва. Никола Влашич отдал голевой пас.
«Челси» и «Тоттенхэм» вышли в полуфинал турнира.
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