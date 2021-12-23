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«Челси» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в 1/4 финала Кубка английской лиги

00:39
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«Челси» обыграл «Брентфорд» (1:0), «Тоттенхэм» оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Первый гол синих забил в свои ворота Понтус Янссон. Второй мяч лондонцев с пенальти забил Жоржиньо.

Победу «шпорам» принес Стивен Бергвейн и Лукас да Силва. Никола Влашич отдал голевой пас.

«Челси» и «Тоттенхэм» вышли в полуфинал турнира.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
22 дек, 22:45. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
0:2
Челси
Голы
Янссон, 80 (0:1), Жоржиньо, 85 (0:2)
Брентфорд
Фернандес Хенри (Годдос, 73 ) Пиннок Янссон Бек Серенсен Йенсен (Форсс, 81 ) Баптист (Оньека, 74 ) Янельт (Нергор, 66 ) Канос Висса (Тони, 65 ) Мбеумо
Челси
Аррисабалага Алонсо Аспиликуэта Сарр Ковачич (Жоржиньо, 46) Чалоба Сауль Баркли (Канте, 76) Симонс (Джеймс, 65) Вейл (Маунт, 66) Сунсап-Белл (Пулишич, 46)
Предупреждения
Янельт 12, Канос 68  -  Вейл 45, Сауль 77
Судьи
Бэнкес
Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
22 дек, 22:45. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Бергвайн, 29 (1:0), Боуэн, 32 (1:1), Лукас Моура, 34 (2:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти (Эмерсон Роял, 83 ) Регилон (Танганга, 83 ) Санчес Дайер Дэвис Хейбьерг Скипп (Алли, 77 ) Кейн Бергвайн (Уинкс, 61 ) Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61 )
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Доусон Диоп Масуаку Джонсон Эшби (Ярмоленко, 80) Лансини (Пабло Форнальс, 68) Влашич (Бенрама, 68) Соучек Райс Боуэн
Предупреждения
Боуэн 37
Судьи
Кавана

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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