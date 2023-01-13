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Конте: Артета – такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть к игре»

Алина Савинова
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, в чем заключается его схожесть с тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

«Я думаю, что каждый пытается прожить ситуацию так, как ему нравится. Артета — еще один тренер, который демонстрирует свою страсть и передает ее своим игрокам на поле. Но честно говоря, я вижу много тренеров, которые вовлечены в игру, потому что наша работа стала действительно сложной.

Видеть, как тренер сидит на скамейке запасных, очень сложно. Артета — такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть. То, что происходит на поле, — это момент, эмоции, и ничто не может подготовить ваш разум к этому. По этой причине иногда вы можете праздновать странным образом. Артета — еще один тренер, которому нравится жить игрой, оставаться на поле со своей командой", — приводит Goal слова Конте.

Команды Конте и Арсенала встретятся 15 января в рамках матча 20-го тура АПЛ.

На данный момент «Арсенал» с 44 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» идет пятым (33 очка).

Источник: https://www.goal.com/en/news/arteta-like-conte-arsenal-tottenham-boss-celebrate-strange-way-touchline-passion/blt51da3d61198d9fa6
Антонио Конте
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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