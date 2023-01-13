Конте: Артета – такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть к игре»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, в чем заключается его схожесть с тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

«Я думаю, что каждый пытается прожить ситуацию так, как ему нравится. Артета — еще один тренер, который демонстрирует свою страсть и передает ее своим игрокам на поле. Но честно говоря, я вижу много тренеров, которые вовлечены в игру, потому что наша работа стала действительно сложной.

Видеть, как тренер сидит на скамейке запасных, очень сложно. Артета — такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть. То, что происходит на поле, — это момент, эмоции, и ничто не может подготовить ваш разум к этому. По этой причине иногда вы можете праздновать странным образом. Артета — еще один тренер, которому нравится жить игрой, оставаться на поле со своей командой", — приводит Goal слова Конте.

Команды Конте и Арсенала встретятся 15 января в рамках матча 20-го тура АПЛ.

На данный момент «Арсенал» с 44 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» идет пятым (33 очка).