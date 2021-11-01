В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера

Директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.

«Я знаю, как сильно Нуну и его штаб хотели добиться успеха, и сожалею, что нам пришлось принять это решение, — приводит слова Паратичи официальный сайт лондонского клуба. — Нуну — настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Благодарим его и желаем всего наилучшего в будущем».

1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.

Вместе с 47-летним специалистом лондонский клуб покинул весь его тренерский штаб. Португалец возглавил «Тоттенхэм» 30 июля. Контракт был подписан до 2023 года.

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмой позиции.