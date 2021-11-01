В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера
Директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
«Я знаю, как сильно Нуну и его штаб хотели добиться успеха, и сожалею, что нам пришлось принять это решение, — приводит слова Паратичи официальный сайт лондонского клуба. — Нуну — настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Благодарим его и желаем всего наилучшего в будущем».
1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
Вместе с 47-летним специалистом лондонский клуб покинул весь его тренерский штаб. Португалец возглавил «Тоттенхэм» 30 июля. Контракт был подписан до 2023 года.
После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на восьмой позиции.
Дополнительная информация:
https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/october/club-announcement/
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