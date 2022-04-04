Главный тренер Антонио Конте оценил игру «Тоттенхэма» в последних матчах

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал игру команды после разгромной победы над «Ньюкаслом» (5:1) в 31-м туре АПЛ.

«Происходят улучшения во многих аспектах. Это важно для игроков. Я нашел тех футболистов, которые с уважением ко мне относятся. Думаю, они отдают мне должное за мои прошлые тренерские успехи, но теперь они понимают, что это правильный путь, и они доверяют мне, а я доверяю им.

Мы хорошо знакомы с командами, которые сейчас учувствуют в чемпионской гонке. Не забывайте, что «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» проводят фантастический сезон. Эта лига очень сложная, и я счастлив, потому что тяжелая работа окупается", — цитирует Конте SkySports.

«Тоттенхэм» поднялся на четвертое место в таблице АПЛ, набрав 54 очка. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити».