«Лестер» готов продать Мэддисона за 50 миллионов фунтов

«Лестер» готов продать полузащитника Джеймса Мэддисона за 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Главный тренер «лис» Брендан Роджерс не хотел бы терять игрока, но руководство клуба поставило его перед фактом возможного ухода хавбека.

Контракт 24-летнего Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за клуб с 2018 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.